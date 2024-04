Empresario Charles Chapman dice que manifestación no fue solo contra Petro; también contra senadores que apoyan la reforma pensional

El empresario barranquillero Charles Chapman salió a las calles de la ciudad a manifestarse en contra del presidente Gustavo Petro. Según dijo, no se trató de una movilización en contra del mandatario sino también para cuestionar a los senadores que están respaldando la reforma pensional.

“Le mandamos un mensaje a Gustavo Petro pero no solo a él yo creo que también al Senado que debe entender esta reforma y el ahorro de los colombianos, miren lo que manifestó el pueblo, hoy la manifestación no fue solo para Petro, principalmente para él pero también para el Senado. Esa reforma pensional no se puede aprobar”, afirmó.