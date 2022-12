Confidenciales En video | Sandra Ramírez, la polémica congresista ex-Farc, ahora quiere enseñar a hacer arroz con leche bailando

La exguerrillera de las Farc y actual senadora de la República por el partido Comunes, Sandra Ramírez, viuda de Manuel Marulanda Vélez, publicó en su perfil oficial y personal de la red social Twitter un video en el que explica cómo preparar el tradicional arroz con leche.

A ritmo de música de fin de año y navideña, la congresista señaló que luego de su jornada laboral se dedicará a preparar este dulce típico para la celebración de las fiestas decembrinas, en específico para este 7 de diciembre, en el que se celebra la Noche de las Velitas en el país.

“¿Listos para encender las velitas en familia? Mientras tanto yo les dejo esta receta que disfruté hacer; arroz con leche para estas noche de unidad, amor y paz”, trinó Ramírez.

En la misma publicación la senadora detalló en un video el paso a paso de cómo es la preparación de su arroz con leche, el cual compartirá en familia en la noche de esta 7 de diciembre.

No obstante, la congresista en su video tutorial señaló que aunque no es su fuerte o su especialidad, hará esta receta para ella y sus familiares. Asimismo, Sandra Ramírez aprovechó para compartir con sus seguidores esta forma de preparar el peculiar y particular arroz con leche.