Confidenciales Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alex Char consolidaron su encuentro en Bogotá

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa el exmandatario de Medellín Federico Gutiérrez y el de Barranquilla, Alex Char, cristalizaron este viernes el encuentro pendiente que les permitirá, a futuro, pensar en una precandidatura presidencial en el 2022.

La cita entre los tres exmandatarios se dio en Harry Sasson, un restaurante ubicado en el norte de Bogotá, en medio de café y una copa de vino. Se realizó después de semanas de ajustar las agendas de los dirigentes políticos y de una gran expectativa en el país.

Los tres exalcaldes, a quien los une una amistad desde que dirigieron las ciudades más importantes de país, hablaron sobre la importancia de recorrer algunas regiones de Colombia juntos e ir midiendo la aceptación entre su electorado. Cada uno contó cómo avanza su trabajo político y cómo observan el escenario electoral en el momento.

No se habló del mecanismo que definirían para determinar cuál de los tres será el precandidato oficial, pero sí se contempló la posibilidad de que a la tripleta de exalcaldes se sumen otros dirigentes políticos importantes.

Aunque no se mencionó el nombre de Dilian Francisca Toro, ex gobernadora del Valle, no es descartado. La ex mandataria tiene cercanía con la casa Char.

En el restaurante- según conoció SEMANA- los tres exalcaldes fueron objeto de halagos. Incluso desde varias meses les decían: “júntense, júntense”, mientras ellos sonreían y avanzaban en su conversación.

Al final, después de salir del restaurante, Alex Char, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez quisieron caminar por los alrededores del restaurante y la gente los felicitaba por la unión.

Por ahora, cada uno seguirá trabajando políticamente por su lado, pero se encontrarán en las próximas semanas para recorrer el país juntos. Y en cuestión de meses, tomarán decisiones que les permita llegar unidos a una precandidatura.

El cachaco, el costeño y el paisa se hicieron amigos dando peleas juntos, cuando los tres eran alcalde e hicieron frente común en varios temas.