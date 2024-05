Francisco Lloreda le manda cuatro duras preguntas a Petro: ¿por qué no le cuenta al país lo que pasó en Popayán?

@petrogustavo ¿Por qué no le cuenta al país lo que pasó en Popayán? ¿Por qué no le cuenta que en la reunión con los alcaldes en vez de abordar los graves problemas de orden público se despachó un discurso “nada que ver” sobre el uso ancestral de la coca? ¿Por qué no le…

En su visita al Cauca, Petro llamó a los hechos violentos en Morales una “narcotoma”. Aseguró que las disidencias no tienen voluntad de paz por su afán de seguir en los mercados criminales. “No se quiere es porque se quiere seguir en una economía ilícita, que ahora son dos, porque no es cocaína sola, sino ahora es oro el oro ilícito”, dijo dese Popayán.

“Entonces así no llega la paz y por eso hay la toma de Morales y los muertos etcétera, muertos jóvenes, como todos sabemos, jóvenes y pobres, jóvenes que entran allá reclutados, unos incluso no voluntariamente y otros aquí uniformados, todos son jóvenes pobres, muertos, ¿por qué?, ¿por luchar por la revolución?, ¿por la toma del poder?, ¿por el poder para el pueblo?, ¿por defender de que no haya una revolución? No, bobos ellos, porque otros tienen codicia de enriquecerse”, enfatizó.