Fuerte disputa judicial entre diputada de Cundinamarca y líder departamental por presuntas injurias y calumnias

A pesar de que Triviño emitió disculpas públicas y anunció su renuncia al partido, Gómez considera que la retractación no se dio en los términos acordados, ya que no se retractó específicamente de las acusaciones de corrupción. Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el cumplimiento del acuerdo conciliatorio, por lo que el litigio podría continuar.