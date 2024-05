General Omar Sepúlveda, nombrado como comandante encargado del Ejército Nacional

En medio de este movimiento, un particular hecho llama la atención y es que el general Luis Ospina, quien era el comandante del Ejército hasta hace algunos días, no ha sido llamado a calificar servicios, por lo que continúa como miembro activo de la institución.

El nombramiento de Cardozo ha generado malestar en las esferas militares; de hecho, un general activo que pidió reserva de su nombre le dijo a SEMANA que se “trata de una jugada inconveniente del presidente Petro. Esto no se puede aceptar. Era una línea roja que no se podía sobrepasar. Se acaba de romper la institucionalidad del Ejército. No se puede aceptar”.