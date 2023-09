Gobierno Petro: nadie se le mide al cargo de poner en marcha los acuerdos de paz con las Farc

El Gobierno Petro lleva varios meses buscando un perfil para que se encargue de poner en marcha el acuerdo de paz con las Farc, pero no ha sido posible. Aunque se pensaba que Frank Pearl asumiría esa tarea , el nombramiento se cayó porque él aceptó la presidencia de la Asociación Colombiana del Petróleo.

Ya son cuatro las personas que han declinado esa responsabilidad y no hay un titular para una implementación que está bastante enredada, según los exguerrilleros de las Farc. Gloria Cuartas está encargada, pero no puede tomar decisiones de fondo. En la Casa de Nariño, algunos dicen que el presidente Petro no debió eliminar la Consejería para el Posconflicto, que manejaba esos temas, y el tiempo les está dando la razón.