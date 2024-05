Iván Duque, dolido, le canta la tabla al “populista” Gobierno Petro por el fin de la EPS Sura: “Actitud demencial”

Luego, sentenció: “Los colombianos no podemos permitir que el sistema se desmorone y aprobar una reforma que nos regresará al seguro social. Hoy tenemos que rechazar lo que está pasando. Esa actitud neochvista está llevando a que las EPS estén pidiendo salir del sistema. lo que no consiguió la pandemia, lo está logrando este gobierno populista. Todo lo que se construyó no se puede ir por la borda por culpa de un gobierno indolente”.