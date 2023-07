Confidenciales José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, también criticó el Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez: ¿qué dijo?

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, cuestionó este martes la estructura con la que contará el nuevo Ministerio de la Igualdad en Colombia. Asimismo, indicó que su carga burocrática podría generarle al Estado un peso financiero bastante grande.

“La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco, sino máximo dos viceministerios, como ocurre en otros ministerios; no 20 direcciones generales, sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”, precisó el exfuncionario.

A través de su cuenta personal de Twitter, Juan Manuel Restrepo, último ministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, no se quedó callado ante las afirmaciones de Ocampo y aseguró que lo que propone esa cartera no tiene justificación fiscal, puntualizando que va terminar siendo una entidad llena de burocracia.

“Totalmente de acuerdo. Lo que se propone no tiene justificación ni fiscalmente ni por razones de eficiencia del gasto o por simple efectividad. Se vuelve un exceso de burocracia”, fue la explicación que compartió Restrepo para acompañar la publicación del economista.

Entre los puestos más destacados del nuevo despacho de Francia Márquez están cinco viceministerios: el Viceministerio de las Mujeres, el Viceministerio de la Juventud, el Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos, el Viceministerio de las Diversidades y el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos.