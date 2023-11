Katherine Miranda asegura que tienen mayorías para que la Alianza Verde se declare en independencia frente al Gobierno Petro

“Somos los senadores y los representantes a la Cámara. Creo que esta no es una posición menor. La dirección nacional tendría que respetar la decisión de la bancada”, agregó Miranda.

Quienes están de acuerdo con mantener al partido en la coalición oficialista opinan que esta no debe ser una decisión exclusiva de la bancada en el Congreso de la República.

“La decisión de declararse o no en independencia le corresponde a la dirección nacional del partido, que hoy no sesiona. Por lo cual esta es una muy importante reunión porque es la bancada de congresistas con los copresidentes. Me parece que es importante analizar la coyuntura actual, mantenernos unidos en la defensa de la institucionalidad del partido y escuchar las distintas voces”, dijo Carlos Amaya, copresidente del partido.