La batalla perdida del Gobierno para dividir al Partido Conservador

A propósito de Sarabia, varios congresistas del Partido Conservador le dijeron a SEMANA que la nueva directora del Dapre estuvo haciendo lobby para que se le aceptara la carta de renuncia a Efraín Cepeda como presidente de la colectividad. Según dijeron, la misión de Sarabia era dividir al conservatismo y empujar a un conservador cercano a la Casa de Nariño para que asumiera las riendas de las huestes azules. Sin embargo, la jugada política salió mal, el Directorio Nacional no aceptó la renuncia de Cepeda y lo ratificó en el cargo. De poco sirvieron las llamadas de la funcionaria. Senadores dijeron que no se dejarán chantajear del Gobierno Petro porque sus posturas frente a las reformas no cambiarán y se votará negativo. Habrá que esperar si cumplen con su palabra.