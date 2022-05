Confidenciales La denuncia de Petro: ¿en dónde están las pruebas?

SEMANA conoció algunos detalles sobre la denuncia que verbalmente hizo Gustavo Petro en torno a un supuesto plan criminal en su contra. El candidato no solo mencionó al grupo la Cordillera, sino a un empresario uribista de Pereira, muy reconocido por su apodo. También señaló con nombre propio, y esto causó gran sorpresa, a un senador liberal del Eje Cafetero. Aunque habló de una campaña presidencial, dejó la salvedad que el candidato no sabía. Pese a las graves denuncias, Petro no entregó pruebas. Eso sí, habló como si tuviera un completo aparato de inteligencia a su servicio. De hecho, el día en que decidió apartar de su campaña a Piedad Córdoba, trascendió que su servicio de inteligencia también lo alertó sobre las visitas de la senadora electa a los extraditables en La Picota. Su esquema de seguridad, que ya es uno de los más robustos del país, fue reforzado.