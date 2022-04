Confidenciales La encrucijada electoral de la familia Lara

Aunque en la casa familiar de Rodrigo Lara Bonilla todos se alegran por los éxitos de Rodrigo Lara Sánchez, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez, hasta ahora no hay un apoyo político oficial. Los Lara han sido prudentes porque no han definido el respaldo presidencial, pero tampoco quieren tomar una decisión que afecte al médico Lara, a quien aprecian y admiran. Mientras el senador Rodrigo Lara Restrepo no se declara ni antifiquista ni antipetrista, Paulo Lara, su otro hermano, lo defendió. “Todos criticando a Rodrigo Lara Sánchez por estar con Fico y que va en contra de los ideales de Lara Bonilla. Recuerdo que mi padre era liberal y fue ministro de Justicia para un Gobierno conservador y eso no le impidió trabajar de manera recta”, dijo.