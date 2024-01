La extraña carta a favor de Hollman Morris, en medio del escándalo por denuncias de acoso laboral en su contra

Hollman Morris, subgerente de RTVC, está en el ojo del huracán por denuncias de acoso laboral y sexual hechas por mujeres con las que ha trabajado. Llama la atención que las nuevas denuncias, incluso de mujeres de este Gobierno, no le han acarreado repercusiones políticas, judiciales, ni disciplinarias. Incluso, un grupo de unas 400 mujeres firmaron una carta dirigida al presidente Petro en respaldo al periodista, asegurando que tiene derecho a “restituir” su buen nombre. Esto generó suspicacia entre las feministas que critican al mandatario. Las mujeres no firmaron con sus cédulas y muchas no son reconocidas. Algunas aparecen vinculadas a entidades del Gobierno e incluso hay nombres repetidos y también hombres. ¿Quién está detrás de la carta?