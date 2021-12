Confidenciales La hipótesis de Petro sobre las muertes de Santrich, el Paisa y Romaña

A propósito de la muerte de Santrich, el Paisa y Romaña en Venezuela, Gustavo Petro lanzó una curiosa hipótesis, aunque aseguró que no tiene mayores pruebas. “No deja de ser paradójico el que estas personas que resistieron en Colombia durante años, quizá décadas, frente a un Ejército muy experimentado como el Ejército colombiano ahora mueran en manos del Ejército venezolano, que no tiene experiencia”. Lo extraño es que si se trató de un golpe de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿por qué Maduro no lo ha dicho? Eso le serviría más que a nadie.