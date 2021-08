Confidenciales “La mamá de Pablo Escobar decía que su hijo tenía la conciencia limpia”: la respuesta de Juan José Lafaurie a Miguel Ángel Del Río

Juan José Lafaurie, el hijo de la senadora uribista María Fernanda Cabal, se convirtió en uno de los jóvenes que más defiende a la derecha ideológica en el país. Desde su perfil de la red social Twitter, el hijo de la congresista y de José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán, no deja escapar comentarios de sus opositores para lanzarles dardos y armar polémica.

Lafaurie se ha enfrentado con congresistas, le ha escrito a Gustavo Petro, a youtubers, y en esta oportunidad le respondió al abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, esposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella contra el expresidente Álvaro Uribe en la investigación que adelanta la Fiscalía sobre supuesta manipulación de falsos testigos por parte del exmandatario.

El abogado, que será precandidato al Congreso por el Pacto Histórico, pero por la lista abierta de Carlos Caicedo, escribió en Twitter que “el triunfo del Pacto Histórico será también el de las conciencias libres”.

Frente a su comentario, Juan José le respondió: “La mamá de Pablo Escobar decía que su hijo tenía conciencia limpia”.

La mamá de Pablo Escobar decía que su hijo tenía conciencia limpia https://t.co/v1C7mvRwxb — Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) August 23, 2021

Juan José es auténtico como la senadora Cabal. Dice lo que le parece, no tiene filtros y ni siquiera en su familia le cuestionan sus actos. Aunque María Fernanda Cabal busca la candidatura única del Centro Democrático, el joven se encontró con el presidente del Partido Conservador, Ómar Yepes, y recibió el carné de la tolda azul.

En el uribismo no se pronunció palabra alguna, pero se cree que preferirían que estuviera en el Centro Democrático. Sin embargo, en diálogo con SEMANA, Lafaurie aclaró que en el conservatismo le ofrecieron un espacio que no le abrieron en el uribismo. No obstante, se declaró seguidor de Álvaro Uribe durante su gobierno.