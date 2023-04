Confidenciales La polémica pregunta de Carlos Antonio Vélez al presidente de Nacional que causó división en las redes sociales

Luego de los disturbios que se vivieron en el Atanasio Girardot este 16 de abril, momentos antes de que iniciara el compromiso entre América de Cali y Atlético Nacional, las reacciones han sido diversas respecto a estos graves acontecimientos.

Según indicó la Alcaldía de Medellín, se registraron al menos 11 policías y 13 ciudadanos lesionados a causa de los disturbios en el estadio.

La Alcaldía de Medellín, articulada con las demás autoridades, iniciaron los respectivos procesos para individualizar a los responsables de estos hechos y se analizarán las sanciones que se aplicarán.

En las redes sociales se han difundido diferentes videos sobre lo ocurrido. Uno de los que ha generado polémica es el del comentarista de fútbol Carlos Antonio Vélez, donde entrevista al presidente del club Atlético Nacional, Mauricio Navarro, y le formula una pregunta polémica:

“Presidente, ¿por qué cree usted que existe esa posición tan sesgada del gobierno de Medellín de estar al lado de los señores subversivos?. Yo utilizo el término subversivos porque están alterando el orden público, ¿por qué razón o esto es de carácter electoral? ¿Qué es lo que usted cree?”, manifestó Vélez.

Sobre esto, Mauricio Navarro respondió que no era quien para opinar al respecto sobre ese tema. “No, yo ahí, Carlos Antonio, no sería capaz de dar una respuesta, porque si es electoral o político no soy la persona para decir cuál es el motivo. No sabría decirle por qué hay una cercanía, un sesgo tan marcado como parece se vio el día de hoy”.