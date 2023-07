Mario Hernández entregó escultura en honor a su esposa fallecida: “vamos a volver a Bucaramanga el Florencia santandereano”

La mujer, quien lideró diferentes campañas e iniciativas para apoyar y ayudar a mujeres víctimas del cáncer, fue sometida a un trasplante, pero finalmente no pudo superar la enfermedad; desde entonces, el empresario trabajó para poder plasmar en una escultura el amor que durante años le profesó a su esposa Olga Lucía.

“Es emocionante, vamos a volver a Bucaramanga el Florencia santandereano, no solo tamales y mute, vamos a tener arte. Este es un ejemplo que le doy a todos los empresarios: uno nace empeloto y se va empeloto, no le echan nada al cajón. Entonces dejemos algo para el futuro. Bucaramanga tiene 130 parques, volvámoslos arte. Queremos tener turismo y no tenemos nada de arte, qué vienen a ver los turistas”, dijo Hernández durante el evento de entrega de la escultura a la ciudad.