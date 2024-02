Miguel Uribe a Petro por visita a la CIDH: “Quien hizo un pacto con el narcotráfico y los extraditables en las cárceles fue usted”

Ante el viaje que realizaron varios congresistas de la oposición a Washington para evidenciar lo que está ocurriendo en Colombia con el presidente, Gustavo Petro, y su presión a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal y los ataques a la institucionalidad en el país, el mandatario no se quedó callado y arremetió contra la derecha.

Los senadores del Centro Democrático le pidieron a la CIDH respetar el principio de no intervención en Colombia, a propósito de una “injerencia” en la elección del nuevo fiscal general de la nación.

El senador, Miguel Uribe, no tardó en responder y le envió un duro mensaje al presidente: “No se equivoque @petrogustavo, yo nunca he usado las armas o la violencia para imponer mis ideas. Mi familia incluso ha dado su vida por defender la verdad en Colombia”.