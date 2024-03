Milton Friedman, Nobel de Economía: “el problema con el gobierno está en la ausencia de cualquier mecanismo para reconocer el error”

“Si una organización pública hace las cosas mal, una organización gubernamental hace las cosas mal y comete errores graves, se ampliará. Porque dirá, bueno, simplemente no teníamos suficientes recursos para hacerlo, o de lo contrario, se dejará en pie y otra organización hará lo que se suponía que debía hacer”, dijo el economista.

“Nunca he discutido que las iniciativas gubernamentales no sean tan buenas como las privadas. El problema con el gobierno no está en las cosas que intenta, sino en ausencia de cualquier mecanismo para reconocer el error”, aseguró.