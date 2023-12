Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, responde a demanda por peculado tras el pago doble de nómina

Durante el lanzamiento del censo económico urbano, que hará el Dane en 2024, Bonilla respondió que los organismos de control tienen que actuar y que efectivamente hubo un problema con el sistema informático, pero que ya está corregido y la plata se está recuperando. “Ya se recuperó más del 90 % y lo que no se ha recuperado por el movimiento financiero, que es de reversión, se va a recuperar con la nómina de diciembre”, afirmó.

Bonilla explicó que los casos en que no han podido recuperar el dinero girado de más se han dado porque cuando llegaron a hacer la reversión en los bancos, las cuentas ya no tenían plata, porque las personas ya la habían retirado. “Como ya no había de dónde revertir, en esos casos, que ya están identificados, se les va a descontar en la nómina de diciembre” reiteró.