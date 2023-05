Confidenciales Nayib Bukele reacciona a encuesta que dice que al 55 % de los colombianos les gustaría un presidente como él

En la última encuesta de Datexco, para W Radio, se les preguntó a los colombianos si gustaban de un presidente como Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, para el país.

El 55 % de ellos respondió de forma afirmativa, el 26 % dijo que no, el 13 % aseguró que no sabe y el 4 % no contestó. Este lunes, 15 de mayo, el mandatario centroamericano reaccionó a la buena valoración de los colombianos a su gestión.

En respuesta a un trino con la información de la encuesta, con las banderas de ambos países entre un corazón, el presidente salvadoreño mostró su afecto a Colombia por desear a un mandatario similar.

El trino que publicó comparaba la cifra con la desaprobación del presidente Gustavo Petro en Colombia, la cual viene en subida y, según la misma medición de Datexco, llegó al 58 %.

La misma encuesta también les consultó a los colombianos sobre la megacárcel que el presidente Bukele construyó en El Salvador, una de las medidas en seguridad más efectivas de su gobierno y que ha provocado una histórica reducción de los homicidios.

El 67 % de los colombianos está de acuerdo con la construcción de una megacárcel, el 17 % está en desacuerdo, el 13 % aseguró que no sabe y el 4 % no respondió.

Cabe resaltar que Bukele y Petro se han enfrentado en redes sociales por sus diferentes puntos de vista en temas de seguridad. Mientras el mandatario colombiano calificó a las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración” y “dantescas”, el líder centroamericano defiende la transformación del país a raíz de su política.

El pasado 11 de mayo, presidente Bukele anunció que El Salvador llegó a los 365 días sin homicidios. De esta forma, según el mandatario, su país llegó a ser el “más seguro de Latinoamérica”.