Nicolás Alcocer Petro responde a quienes lo criticaron por usar costosa pulsera y zapatos de marca

No trabaja, nunca ha trabajado, Verónica Alcocer no trabaja, su padrastro Petro gana 50 millones y tiene 5 hijos. [De] su padre biológico se desconoce su paradero. Les tengo la respuesta: de tus impuestos”.

“Tengo pulsera costosa y zapatos costosos, pero no soy dueño de centros comerciales ni de fincas. Son datos y hay que darlos. Con los que me conocen y saben de mí, me sobra y me basta. A tirar hate a otro lado”, indicó en una publicación que borró y reemplazó por la siguiente opinión.