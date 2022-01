Confidenciales Lo último: Duque defendió a empresarios antioqueños en medio de la tormenta con Daniel Quintero

Recientemente, en una entrevista con SEMANA, el presidente de la República, Iván Duque, hizo un balance sobre el cierre del año 2021. Destacó puntualmente los indicadores económicos y sociales: con un país creciendo al 9,5 %, muy por encima del promedio de la región, con un plan de vacunación reconocido como modelo, una recuperación real del salario para los trabajadores, un récord en la venta de vivienda y golpes certeros a la criminalidad

Durante la entrevista, cuando se le preguntó si temía que Gustavo Petro ganara las elecciones presidenciales en 2022, Duque respondió que no ve la política con temores y recalcó que “la política se vive con convicciones”.

“No me voy a poner a hablarle de candidatos, pero sí le voy a decir que Colombia no va a caer en el abismo del socialismo del siglo XXI. De los que dicen que hay que expropiar, de los que quieren quitarle la tierra a la gente, de los que quieren cerrar sectores a la brava”, detalló el presidente Duque.

“Porque a uno no lo eligen presidente para hacer lo que se le dé la gana, a uno no lo eligen presidente para gobernar con caprichos; a uno lo eligen para gobernar con la Constitución y la ley. Y con las libertades. Yo tengo la plena certeza de que así como Colombia nunca ha caído en ese abismo, no va a caer en esta ocasión. Por una razón muy sencilla: porque nosotros hemos demostrado que se pueden hacer grandes reformas sociales con una economía de mercado y defendiendo la iniciativa privada”, agregó.

Este lunes 10 de enero, en su cuenta de Twitter, Duque se refirió nuevamente al tema y aseveró que “métodos fracasados” del socialismo del siglo XXI amenazan el crecimiento económico del país mediante acciones como “el matoneo de políticos a la iniciativa privada, a los emprendedores y a las empresas”.

En ese sentido, el mandatario de los colombianos sentenció: “No a la estigmatización empresarial, ni a las expropiaciones, ni al odio de clases que ha arruinado varios países de la región”.