“No es la primera vez que nos insulta”, Jota Pe rechaza el trato de María José Pizarro al decirle que es un “perro rabioso”

“Cuando el señor senador respete un poco, cuando deje de enfurecerse, cuando lo dejan en evidencia, cuando deje de reaccionar como un perro rabioso, no deja hablar”, dijo Pizarro.

Ante los calificativos de Pizarro de inmediato, JotaPe reaccionó pidiéndole respeto, a lo que Pizarro le pidió al presidente del Senado, Iván Name, que llamara al orden.

Hernández no dudó en publicar en su cuenta de X lo ocurrido afirmando que “Pizarro que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza, me trata de ANIMAL Y DE PERRO cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro MIENTE!”.

En un video publicado en su perfil muestra a Pizarro y dijo: “ me acaba de llamar perro rabioso porque digo que es verdad que a nuestros militares los están matando, me acaba de llamar perro rabioso la que pide respeto, ahí la tienen”, sostuvo Jota Pe.

⚠️Pizarro que tanto habla de respeto y que tanto se victimiza me trata de ANIMAL Y DE PERRO cuando afirmo que a nuestros militares los están matando y que el ministro MIENTE! No es la primera vez que nos insulta, lo hace en secreto y luego sale en público a tildarme de machismo. pic.twitter.com/vk0mAfNEhn

El senador también le mencionó “el hecho de que usted sea defensora de guerrilleros no me evita a mí defender a la Fuerza Pública y a los militares que están matando. Tratándome de perro rabioso, que bueno que Colombia se dé cuenta la que pide respeto, la que dice que no la respetan”.