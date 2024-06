“No hay una jugadita con la Regla Fiscal”: minHacienda explica qué harán con déficit fiscal y responde crítica de Paloma Valencia

El velo se corrió este viernes 14 de junio, luego de que el Ministerio de Hacienda destapara el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, donde cambió los pronósticos y supuestos con los que se hacen las cuentas para el manejo de la economía. Por un lado, estima que el crecimiento económico será de 1,7 % y no de 1,5 % como tenía previsto antes de dar a conocer el documento, que es hoja de ruta para toda una década. Además, el déficit fiscal en este año sería de 5,6 % y no de 5,3 % como estaba estimado anteriormente. No obstante, el ministro Ricardo Bonilla y su equipo económico, dijeron que se cumplirá la Regla Fiscal, en los términos que están establecidos en el periodo de transición que se dio cuando el país entró en una pandemia y tuvo que aumentar la deuda y el déficit.