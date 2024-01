“No vamos a permitir que las obras en Bogotá parezcan abandonadas”, aseguró Galán al comprobar retrasos en las obras de la Avenida 68

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, realizó una visita sorpresa a las obras que se vienen realizando en la Avenida 68 y evidenció cómo en el grupo seis de esta obra, la cual está dividida en nueve grupos, no se veía a ás de 15 trabajadores ni maquinaria moviéndose.

“Efectivamente, la obra no está avanzando como debería avanzar”, dijo el alcalde frente a este tramo de la obra.

No vamos a permitir que las obras en Bogotá parezcan abandonadas. Hoy arrancamos una serie de recorridos sorpresa por las obras de la ciudad para verificar que avanzan según lo planeado. En el tramo 6 de la avenida 68 nos encontramos con la escena que los bogotanos no queremos…

“En el tramo 6 de la avenida 68 nos encontramos con la escena que los bogotanos no queremos ver más: una obra que no avanza y con muy pocas personas trabajando. Le he solicitado al @idubogota que actúe rápidamente”, dijo Galán.