Confidenciales Ordenan desmontar placas conmemorativas a exalcaldes de Santa Marta en escenarios deportivos, avenidas y centros de salud

El Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó el desmonte de 11 placas conmemorativas a exalcaldes de Santa Marta ubicadas en escenarios deportivos, avenidas y centros de salud porque están en contra de lo dispuesto en el decreto 2759 de 1997.

De acuerdo con el argumento del demandante, que fue admitido por el Tribunal, las administraciones de Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Johnson no tuvieron en cuenta el marco legislativo que prohíbe la ubicación de dichas en la construcción de obras públicas.

Además, el Tribunal no admitió el argumento de las administraciones que aseguraba que se hiciera una excepción si la comunidad solicitaba la instalación de las placas.

La administración de la Alcaldía de Santa Marta también había pedido que no se retiraran las placas porque el desmonte costaba más de 200.000 pesos por unidad, pero los magistrados aseguraron que eso no aplicaba para todos los casos y que no se puede desnaturalizar el cumplimiento de la ley.

Sobre otras tres placas denunciadas en la vía Tamacá, el estadio Sierra Nevada y el centro de Salud de Bastidas, no se emitió orden de retiro, ya que no se acreditó su existencia,