Pablo Beltrán, jefe del ELN, anunció que en Venezuela será el séptimo ciclo de diálogos de paz con el Gobierno Petro. ¿Asistirá Maduro?

El jefe negociador de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), Israel Ramírez Pineda, también conocido como Pablo Beltrán, durante una declaración conjunta sobre la marcha del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, en el edificio de las Naciones Unidas en Bogotá, Colombia, 10 de octubre de 2023. Foto: Sebastián Barros / NurPhoto vía Getty Images. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Por esa razón, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue contundente al afirmar que el mecanismo pactado entre las delegaciones de paz no puede ser usado por la guerrilla para afectar a la población civil. En ese sentido, indicó que debe haber una intervención del Ejército Nacional lo más pronto posible.

“Hablaremos con el Alto Comisionado porque no se justifica que en el marco de un cese al fuego se hable de paros armados. El cese al fuego no es solo que el Ejército o la Policía no se enfrente con la insurgencia, es que la insurgencia respete al ciudadano, es un cese de hostilidades contra la población civil”, dijo en su momento Velasco.