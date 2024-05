Pese a la complacencia del canciller Murillo con el régimen de Maduro, allá no lo reciben en Miraflores

A pesar de su complacencia con el régimen de Maduro, el nuevo canciller, Luis Gilberto Murillo, no es bien visto por algunos sectores políticos en Venezuela. Aunque Murillo ya se reunió en Cúcuta con su homólogo venezolano, Yván Gil, aún no se ve con Maduro, pese a que Petro ha estado más de cinco veces en Miraflores. El líder chavista Diosdado Cabello llamó a Murillo “cachorrito del imperio estadounidense” porque ha tenido nacionalidad gringa y porque, en algún momento, manifestó que Colombia apoyaba una transición en Venezuela. Como quien dice, a Murillo no le ha servido de nada su zalamería con el régimen. En cambio, sí perdió bastante frente a sus posibilidades políticas. Muchos ya lo ven quemado como candidato presidencial.