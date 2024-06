Petro le echó la culpa de los “principales problemas” de Colombia a que el país es el “más desigual socialmente del mundo”

“Entonces, aquí ustedes han explorado una serie de obras, proyectos, etcétera, no los voy a repetir. Me preocupa cómo se hacen, porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que es contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá, digamos el procedimiento normal de adjudicación de una obra pública”, sostuvo Petro.

Finalmente dijo, para superar temas de desigualdad: “Entonces, tenemos que trabajar en la situación real. ¿Ameritaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, pero discútanlo. ¿O dentro de la arquitectura actual normativa, ordinaria, podemos movernos sabiendo cómo son las condiciones? Yo tengo ahí una propuesta. Las obras públicas en zonas, vamos a llamarlas zonas de conflicto, que en realidad son zonas de economía ilícitas, tiene que hacerlas el Estado mismo. No se pueden contratar, si no, eso se condena a no hacer nada”.