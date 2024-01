Presidente Petro llamó “limosna” a la cooperación internacional para los países del Sur durante foro con Bill Gates

Su argumento desde Davos, Suiza, fue que: “La realidad para superar la crisis climática que es el almendrón del día de hoy es diferente y no pasa por la cooperación. Y me explico: las chimeneas están en el Norte, las chimeneas de CO2 están en el Norte; luego, toca es apagar las chimeneas en el Norte, en primerísimo lugar. Si no se apagan las chimeneas en el Norte, las selvas del Sur que sirven de esponjas se queman y entramos a un punto de no retorno”.