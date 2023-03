Confidenciales Presidente Petro suspendió nombramiento de experta comisionada de la Creg designada por el Gobierno Duque, ¿qué pasó?

Por medio de un decreto del 23 de marzo de 2023, el presidente de la República Gustavo Petro ordenó la suspensión provisional de la designación que había dejado antes del salir de la Casa de Nariño la administración del exmandatario Iván Duque, de una experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Se trata de Sara Vélez Cuartas, quien según reportes había sido nombrada por el Gobierno Duque el pasado 5 de agosto de 2022 a pocos días de que el jefe de Estado dejara el poder. Obedece al decreto 0426 del Ministerio de Minas y Energía.

“En cumplimiento de la referida orden judicial y lo señalado en el artículo precedente, se hace necesario que mediante el presente acto administrativo se decrete la suspensión provisional del ejercicio del cargo consistente en la separación temporal del empleo y se decrete la vacancia temporal del mismo”, se desprende de uno de los apartes de la determinación que se plasmó en el decreto.

También dice el documento: “Declarar la vacancia temporal del empleo de Experto Comisionado, Código 0090 de la planta de personal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ocupado por Sara Vélez Cuartas”.

“El tiempo que dure la suspensión no es computable como tiempo de servicio para ningún efecto y durante el mismo no se cancelará la remuneración fijada para el empleo. No obstante, durante este tiempo la entidad deberá seguir cotizando al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporción que por ley le corresponde”, expresa el decreto.

Hace varios días, el presidente Gustavo Petro anunció este sábado que su Gobierno utilizará todos los recursos jurídicos ante el Consejo de Estado, tras la decisión de ese tribunal de suspender el decreto que le otorgó las funciones para asumir el control de los servicios públicos.

El mandatario señaló, a través de su cuenta en Twitter, que la decisión será apelada, aunque enfatizó en que “mi Gobierno respetará, como es lo básico en un Estado de derecho, la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales respecto a los servicios públicos”.

Y añadió que “sin embargo, utilizaremos todos los recursos jurídicos que dispongamos ante el Consejo de Estado”.

El Consejo de Estado suspendió el decreto que le otorgó al presidente Petro las funciones para asumir el control de los servicios públicos en el país.

Mi gobierno respetará, como es lo básico en un estado de derecho , la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales respecto a los servicios públicos.



Sin embargo, utilizaremos todos los recursos juridicos que dispongamos ante el Consejo de Estado. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 4, 2023

Según la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliaros serán las encargadas de ejercer, de manera ordinaria, las funciones que se les fueron asignadas en las Leyes 142 y 143 de 1994.