¿Presiones de Petro a la Corte Suprema para elegir fiscal?

Este jueves, la Corte Suprema aplazó la jornada de elección de fiscal general de la nación. La audiencia estaba citada para las 9:00 a. m., pero a las 6:37 a. m. Petro trinó, hablándole al tribunal sobre la terna que él envió y, de paso, atacando a la Fiscalía, acusando a la entidad de “encubrir el crimen” y “perseguir a colombianos” por razones políticas. Lo que no calculó el presidente es que sus palabras cayeron como un bumerán. Varios magistrados se sintieron presionados e incómodos con el mensaje tan agresivo del mandatario. Todo desembocó en que no hubo votación para elegir fiscal. La verdad es que la magistrada Hilda González no pudo llegar y pidió el aplazamiento, lo cual fue sometido a votación. Doce magistrados apoyaron su pedido, frente a nueve que lo rechazaron. El magistrado Luis Hernández pidió sesiones extraordinarias para elegir el reemplazo de Barbosa. Pero se volvió a votar, y esa propuesta no tuvo eco. Todo quedó para 2024.