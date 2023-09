Primero sí y ahora no: las versiones encontradas de Juan Fernando Petro sobre el millón de votos provenientes de las cárceles

Luego de su entrevista en el programa Los Informantes , donde afirmó que “nosotros vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo (Petro) obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes (…) con ese millón y pico de votos fue que ganó” , el hermano del mandatario reculó y ahora salió con otra versión.

El controvertido familiar del presidente, en una nueva salida en medios, aseguró que los votos de su hermano no fueron obtenidos por sus visitas a las cárceles, sino por todo el panorama que tenía el país y el descontento de los electores.

“Lo que nosotros escuchamos fue que ellos (en las cárceles) habían tomado la decisión de que era el momento de que en los territorios se pensara en cambiar (…) no porque nosotros se los dijéramos, no porque nosotros los negociáramos, no porque nosotros los influenciáramos. Porque nosotros como comisión latinoamericana llegábamos a escuchar y ellos ya han decidido que era el momento de cambio”, dijo Juan Fernando Petro en Blu Radio.