“Proyectos que se les dé la gana” y “saludo a la juventud rebelde”: polémicas frases de Francia Márquez en el lanzamiento de Jóvenes en Paz

El lanzamiento del polémico programa Jóvenes en Paz, que pagará por no matar, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, estuvo acompañado de varias frases polémicas, por parte de la alta funcionaria.

Francia Márquez lanzó oficialmente el programa Jóvenes en Paz, que “pagará por no matar”; llegará a 100.000 personas en seis regiones

Contexto: Francia Márquez lanzó oficialmente el programa Jóvenes en Paz, que “pagará por no matar”; llegará a 100.000 personas en seis regiones

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró Francia Márquez el pasado primero de mayo en Cali, en la conmemoración del Día del Trabajo.