Confidenciales “Que la primera línea no decida por ti”: nace movimiento para evitar que el voto en blanco crezca en la segunda vuelta

El próximo domingo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.

En medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial, la expectativa por la posibilidad de que crezca el voto en blanco sigue aumentando y por eso se creó un movimiento ciudadano para evitar que los colombianos contemplen esa expresión política.

Se trata de una iniciativa de un grupo de líderes de varios sectores sociales, culturales y académicos que buscan impulsar el voto por alguno de los dos candidatos presidenciales y lograr el menor número posible de votos en blanco.

A juicio de estos ciudadanos, el voto en blanco es una opción que no tendrá ningún efecto en la segunda vuelta presidencial por lo que lo mejor, para ellos, sería elegir alguna de las dos opciones en contienda.

“Votar en blanco es un acto de indiferencia con Colombia. Estamos haciendo un llamado a los colombianos para que no permitan que la primera línea decida por ti. No es hora de andar pensando en el Voto en Blanco, no entregues tu voto a las mafias”, dice la convocatoria.

En la primera vuelta presidencial del pasado 29 de mayo hubo 366.623 votos en blanco, el 1,73 % de los votos en las 103.364 mesas que se instalaron.