Confidenciales “Qué tal estos descarados”: picante crítica al presidente Petro por nuevo escándalo de Laura Sarabia

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gobierno Petro, reveló en SEMANA los angustiantes momentos que padeció el lunes 30 de enero, luego de que funcionarios del actual Gobierno la ingresaron a un sótano al frente de la Casa de Nariño para someterla al polígrafo.

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir. Me sentí secuestrada”, precisó la mujer.

Además, el abogado Daniel Briceño reveló la planilla de aportes a seguridad social y pensiones de la exniñera: “La señora Marelbys Meza, la exniñera que trabajó con Laura Sarabia no cotiza a salud desde julio de 2022. Esto indica que no fue afiliada al sistema de seguridad social mientras trabajaba para la jefe de Gabinete”.

Miguel Polo Polo, quien es actualmente uno de los líderes de la oposición en Colombia, no dejó pasar por alto este polémico hecho y calificó de “hipócrita” una vez más al jefe de Estado. Asimismo, recalcó que Sarabia le quedó debiendo la última quincena a Meza.

“Esto es el colmo de la hipocresía. Hablan de dignificación laboral y de defender a los humildes, pero en sus casas tratan a sus empleados como esclavos sin derechos. La jefa de gabinete de Petro (Laura Sarabia) tenía trabajando a una niñera a la cual no le pagaba seguridad social, y luego la secuestró, la interrogó ilegalmente y le quedó debiendo una quincena. ¡Miserable! Y así hablan de una reforma laboral. Qué tal estos descarados”, puntualizó el congresista.