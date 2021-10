Confidenciales ¿Qué vacuna es más efectiva Moderna o Pfizer?

No todas las vacunas contra la covid-19 son iguales de efectivas. Se sabía que Johnson & Johnson era menos eficaz que Moderna y Pfizer, pero se creía que estas dos últimas eran comparables en protección contra el virus. Según un estudio realizado a 5.000 personas y publicado en The New England Journal of Medicine, mientras que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad de 88,8 por ciento, la de Moderna tuvo una de 96,3. Otro estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades afirmó que la eficacia de la vacuna de Pfizer era de 91 por ciento en la etapa inicial, pero a los cuatro meses de la segunda dosis caía al 77. Moderna, sin embargo, se mantenía en 96,3 por ciento.