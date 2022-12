Confidenciales “Quien sabe qué genio le ha dicho a nuestro presidente que los narcos no traen la plata a Colombia, sino que la invierten en Wall Street”: Rudolf Hommes

Una de las más recientes declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha generado gran controversia entre diversos personajes políticos de la nación, luego de que este explicara las razones por las cuales el peso colombiano se ha devaluado. “El peso se cayó porque Colombia no está recibiendo los dólares de la cocaína”.

En medio de su intervención en la asamblea nacional cocalera que se llevó a cabo en El Tarra, Norte de Santander, Petro fue directo en asegurar que el peso se devaluó no por la inflación o la recesión mundial, sino por un coletazo del negocio ilícito de la cocaína.

Petro indicó que a Colombia ya no le están entrando los dólares producto del narcotráfico, especialmente por la cocaína, al manifestar que el dinero se está quedando en Estados Unidos.

“Y de donde venían los dólares que entraban a Colombia, de los del petróleo sí, de los del carbón sí, pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia, se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, New York”.

Este es el efecto que produce en una persona, el consumo de sustancias desconocidas. Cada vez peor @petrogustavo pic.twitter.com/K3qvwU1qSY — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) December 17, 2022

Tras las declaraciones del mandatario, el exministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria, Rudolf Hommes dio su opinión, por medio de su cuenta personal en Twitter, ante lo dicho por Gustavo Petro. Allí este aseveró que hasta el momento no ha ocurrido nada que pudiese explicar la conclusión a la que ha llegado el jefe de Estado, a menos de que este sepa algo que no les ha dado a conocer al país y a los colombianos.

“Quien sabe qué genio le ha dicho a nuestro presidente que los narcos no traen la plata a Colombia, sino que la invierten en Wall St., New York. Nada ha sucedido que pudiera explicar esa conclusión, a menos que sea algo que él sabe y no nos han contado”.