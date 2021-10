Confidenciales ¿Quién será el expresidente que podría aparecer en el entramado de Álex Saab?

El empresario colombiano Álex Saab, detenido en junio en Cabo Verde y extraditado en días pasados a Miami por blanqueo de dinero y cercano a Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, compareció por primera vez el lunes 18 de octubre ante un juez en el Distrito Sur de Florida.

No obstante, no se descarta que en medio de este polémico que tiene ‘temblando’ al régimen venezolano, entre otros personajes, se termine nombrando a un expresidente de Colombia. ¿Quién será?

En Sala de Prensa BLU habló sobre el caso de Álex Saab, Ewald Scharfenberg, quien es coeditor de Armando Inf, sitio web venezolano de periodismo de investigación.

En medio de la entrevista para el citado medio, Scharfenberg advirtió que en medio de las investigaciones que vienen haciendo desde Armando Inf sobre ese caso, no descartan que aparezca el nombre de un exjefe de Estado colombiano. No obstante, el periodista decidió no entregar detalles al respecto sobre quién sería y solo se limitó a calificarlo como “un retrato hablado”.

“Hay muchas que van a surgir y que, por supuesto, por razones legales no las voy a nombrar. (...) Por las pistas que hemos encontrado me parece probable que hasta un expresidente de Colombia puede aparecer en este entramado (...) Con esto le hago un retrato hablado, como dicen en Venezuela. Digamos que, a través de organismos internacionales, apoyó bastante a Chávez en su momento”, dijo el periodista en Sala de Prensa BLU.

Cabe destacar que la próxima audiencia en los Estados Unidos del caso contra Saab tendrá lugar el 1 de noviembre.