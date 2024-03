Senador Mauricio Gómez Amín reafirma que votará de manera negativa las tres reformas del Gobierno de Petro

“ Porque soy un político coherente, porque desde el primer día lo dije y me sostengo y me mantengo y lo hago por mi país ”, señaló Gómez Amín en una publicación en su cuenta de X.

Explicó que estuvo bien la ponencia de archivarla “porque el actual sistema no es el mejor sistema del mundo, pero funciona. Mejóralo, pero no lo acabes porque funciona y donde no funciona, en el Amazonas, en el Caquetá, en Vichada, que la mano del Estado llegue y soluciones. Gástate la plata donde no hay sistema y por qué no funciona en el Amazonas o en Caquetá o en Putumayo porque no es negocio para las EPS llegar allá”.