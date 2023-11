Centenario de María Callas, ‘la Divina’, la cantante de ópera más importante del siglo XX

Como los dioses, no era perfecta. De haberlo sido, probablemente no se habría convertido en el mito que es.

¿Si no era perfecta, cómo explicar el mito?

Restauradora de la tradición

Los grandes años de la Scala

Cauteloso y desconfiado, Antonio Ghiringhelli, pese a que ya Callas se establecía como la gran revelación y desplazaba a un segundo plano a la prima donna del momento, Renata Tebaldi, solo la convocó en 1950 para un par de reemplazos en Aída, de Verdi. Callas, medio de mala gana, aceptó, pero sin pelos en la lengua manifestó que, si La Scala no la necesitaba, esperaría a que la necesitara. Llegado el momento, el teatro no pudo permitirse el lujo de no contar en su elenco con quien, de manera meteórica, se había convertido en la prima dona assoluta, Callas aceptó, pero a partir de ese momento las cosas se harían a su manera.