¿Cuál es el salmo para pedir por la protección divina de Dios?

Salmo 140

Los soberbios me han puesto un lazo oculto, han tendido redes bajos mis pies y me han puesto trampas junto al sendero.

No consientas, Señor, los deseos del malvado.

No dejes que su plan se realice.

Que no alcen su cabeza los que me asedian, que la malicia de sus labios los ahogue; que lluevan sobre ellos brasas ardientes; que los eches al abismo y no salgan.