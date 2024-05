El archivo personal de María Mercedes Carranza llega a la Biblioteca Nacional de Colombia, revela su lado más íntimo

De repente,

cuando despierto en la mañana

me acuerdo de mí,

con sigilo abro los ojos

y procedo a vestirme.

La exposición se inaugurará el primero de junio de 2024, a las 11:00 a.m., en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional y estará abierta hasta septiembre del mismo año.

La exposición no solo presenta el archivo personal de la autora, entregado a la Universidad de Los Andes. Ximena Gama, curadora del programa público de la BNC, cuenta que las instituciones involucradas trabajaron “para mostrar, tanto los archivos que fueron donados a la universidad, como los que tenemos en la biblioteca de ella y de su padre, Eduardo Carranza”.

En las páginas mariamercedescarranza.uniandes.edu.co y badac.uniandes.edu.co/mariamercedescarranza comienza una propuesta que busca sacar el patrimonio y los archivos de los edificios del centro. De esta manera, estudiantes, profesores, investigadores y cualquier persona interesada, no solo en la poesía sino en la historia del país durante el siglo XX, tienen acceso a esta información.

Tenga en cuenta

María Mercedes Carranza, el oficio de vestirse abre desde el 1 de junio hasta septiembre de 2024 en la Biblioteca Nacional de Colombia (Calle 24 No. 5 - 60, Bogotá). Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.