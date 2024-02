El Museo de Arte Moderno de Bogotá, MAMBO, estrena directora: la entidad pasará a ser liderada por Martha Ortiz

En diálogo con SEMANA , Hakim recordó cómo llegó a su cargo antecedida por Gloria Zea: “Ella era la dama del arte en Colombia. Hizo mucho por la cultura, si no fuera por un tema de salud, ella habría permanecido más tiempo. Su casa era el museo. Lo hizo posible gracias al apoyo de la empresa privada, y de amigos del arte y la cultura, que hicieron aportes importantes. Para mí fue una gran sorpresa, algo inesperado. Me atrevo a decir, que para el medio cultural, lo fue también”.

Y recordó que fue Marta Traba quien tuvo la idea de crearlo a mediados de los años cincuenta. “El MAM, como se llamó en su momento, ha tenido un total de cinco sedes. Comenzó en la carrera séptima con 23, luego estuvo en la Universidad Nacional, en el Parque Central Bavaria, y después en el Planetario. Finalmente, en 1976, comenzó la construcción de la sede actual, la cual finaliza en 1978. Entre 1962 y 1967, Marta Traba estuvo a cargo de la dirección del MAMBO y ella le entrega la dirección en 1969 a Gloria Zea, quien estuvo dirigiendo el museo por 46 años. Hay datos que muchos no conocen, como que Alejandro Obregón fue director un tiempo muy corto, antes de Gloria. Yo recibo la dirección iniciando el año 2016″.

En palabras de Claudia Hakim, “han sido ocho años de grandes retos, muchas alegrías, momentos difíciles, muchas tensiones, pero sobre todo de mucho aprendizaje, donde he comprobado que el arte y los museos son parte esencial de la vida. Siempre he pensado que los cambios son necesarios y traen resultados positivos. Estoy segura de que quien me suceda hará fortalecer y perdurar el Museo. Su legado de 60 años tiene más futuro que pasado”.