“Abuelo regalón”, Carlos Antonio Vélez se fue de frente contra Ancelotti y pidió su salida del Real Madrid

Este miércoles, la Champions League definió el segundo finalista que salía de la llave entre el Real Madrid y Manchester City. El duelo más picante de esta instancia no decepcionó y dejó al equipo inglés con el boleto a la final de Estambul al vencer de manera contundente a su rival español por 4-0.

Los citizens tomaron revancha después de un año y se hicieron con el boleto a la gran final del certamen continental. Los goles del encuentro fueron obra de Bernardo Silva, en dos ocasiones, Julián Álvarez y Eder Militão, en contra.

Bernardo Silva marcó doblete en el primer tiempo - Foto: REUTERS

Para el Real Madrid, esta temporada no fue de muchos éxitos como en ocasiones anteriores. A la Champions se sumó la derrota en la liga española ante Barcelona, equipo que se coronó campeón con varias fechas por jugarse.

Los únicos logros del equipo merengue en esta campaña fueron el Mundial de Clubes y la Copa del Rey.

Carlo Ancelotti tras la derrota ante el Manchester City por Champions League. - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, al entrenador italiano, Carlo Ancelotti, le han llovido miles de críticas por lo visto este miércoles en la cancha del Etihad. Una de las más fulminantes la hizo el periodista Carlos Antonio Vélez, quien mediante sus redes sociales aprovechó para señalar al estratega como uno de los mayores responsables de esta goleada.

“¡Hay maneras de perder! Jamás entregados y regalados por malas decisiones del DT. Entre el City y el Madrid no hay 4 goles de diferencia. Ya el Girona le había marcado los mismos 4″, inició diciendo en su comentario.

Seguido a ello, Vélez fue fulminante y pidió la salida de Ancelotti del equipo. “Estas debacles tienen un costo político y Ancelotti debe pagarlo. Hoy cometió todos los errores habidos y por haber. Hoy fue el ‘abuelo’ regalón. Perder feo tiene un precio... ¡Y todos saben cuál es!”, agregó.

¿Se irá Ancelotti?

Con las dudas en el aire, este miércoles, el propio entrenador salió a hablar sobre su panorama, asegurando que “nadie” en el club ‘merengue’ duda de su capacidad y que el presidente, Florentino Pérez, ha sido muy claro con respecto a esto.

“Nadie duda (de mí), porque el presidente ha sido claro hace quince días”, dijo en rueda de prensa. En su momento, Pérez confirmó que Ancelotti “tiene contrato y se encuentra muy feliz en el club”

Pero, ante la insistencia de los periodistas, Ancelotti, que cumplirá 64 años el 10 de junio, el día de la final de Champions en Estambul, cortó por lo sano en primavera.

“Lo que haré en el futuro no lo voy a saber. Por última vez digo que mi contrato caduca en 2024 y la idea es llegar al fin de mi contrato. Si después el Real Madrid está contento conmigo, firmo hasta 2034″, dijo el italiano con un toque de humor.

“La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere, esto me encanta, y me hace mucha ilusión. Después, hay que respetar el contrato, un contrato que quiero cumplir”, insistió Ancelotti.