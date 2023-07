Alberto Gamero contundente: reveló las razones por las que no ha renovado con Millonarios

Desde hace algunas semanas se ha venido hablando en Millonarios sobre la renovación del técnico Alberto Gamero, reciente campeón con el cuadro azul. Aunque desde la directiva del club han manifestado su plena intención de contar con el entrenador samario por varios años más, aún no se ha llegado a un acuerdo.

Ahora, ante los constantes cuestionamientos de los hinchas sobre por qué no se ha hecho una renovación, este viernes el mismo entrenador salió a dar la cara y revelar las razones. En un tono tranquilo, el timonel azul dijo: “Yo no tengo desespero. Yo estoy feliz, estoy tranquilo. Cuando uno se siente cómodo en una parte no hay desespero”.