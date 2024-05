Alberto Gamero destapó la razón por la que Millonarios fracasó en la Libertadores; “Nos fue muy mal”

Millonarios F. C. cayó por goleada ante Flamengo por la fecha número 6 del grupo E de la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes a nivel internacional más importante y competitivo de esta parte del mundo.

Aunque el equipo colombiano ya no tenía la posibilidad de clasificar a los octavos de final del torneo ni a la Copa Conmebol Sudamericana, este esperaba finalizar su participación en el torneo con una victoria o al menos un empate. Sin embargo, esto no pasó y el duelo terminó 3 a 0 .

Flamengo vs Millonarios. (AP) | Foto: AP

Y sobre la razón por la que Millonarios fracasó en la Copa Libertadores, el experimentado entrenador reveló que “hoy termina la Copa para nosotros. No tuvimos cuatro o cinco jugadores que debíamos traer para esta Copa. Nos fue muy mal y tenemos que replantear para lo que viene ”.

“Hace rato, hace días, ya cuando hemos visto esto, me han tocado el tema de refuerzos. No es secreto y obviamente que trajimos unos, pero se nos lesionaron otros. Hoy no vamos a buscar culpables, ya el domingo terminamos la Liga y miraremos qué viene. Tuvimos también mala suerte de tener tantos jugadores lesionados y eso se discutió. Estoy con cabeza fría y tranquilo y con la certeza de la necesidad de que sí se necesitan refuerzos. Eso es lo que la junta directiva está planteando y vamos a mirar”, agregó.