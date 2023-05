Alberto Gamero le habla claro a Millonarios sobre su futuro: confesó que tiene “una propuesta en la mano”

Millonarios sigue ganando y su hinchada vive momentos de ilusión con el inicio de los cuadrangulares a la vuelta de la esquina. El conjunto embajador superó con contundencia a Alianza Petrolera para consolidarse en el primer lugar de la tabla, que solo le arrebatarán si sucede una catástrofe en las últimas dos jornadas del campeonato.

Alberto Gamero, técnico del cuadro azul, es el gran responsable de ese rendimiento, basado en un equipo con jugadores claves en todas las posiciones y una cantera que ha dado la mano cuando se le ha necesitado.

El samario tiene contrato con Millonarios hasta finales de este año, razón por la cual las negociaciones con la dirigencia se han activado desde hace unas semanas. No obstante, lo que parecía una cuestión de horas, se ha dilatado, al punto que todavía no se han concretado los detalles del nuevo contrato.

Luego de la victoria sobre los petroleros, Gamero fue cuestionado al respecto y respondió sin tapujos. “Yo con nuestros directivos tengo una muy buena relación y tengo una propuesta en la mano y si hay una propuesta en la mano es porque hay interés”, señaló.

El estratega de 59 años reconoció que su deseo es quedarse y que está feliz, pero la cantidad de partidos jugados este semestre ha imposibilitado que las conversaciones entre ambas partes sigan su curso. “Yo acá estoy contento, viviendo momentos lindos que antes visualizaba. Lo que he dicho es que no hay desespero, la intención mía está, la de ellos está y cuando nos sentemos no habrá ningún inconveniente y solo es hablar con ellos. Ustedes lo han visto, lo de viajar, concentrarse, partidos, ha sido duro. Pero en ese aspecto estoy tranquilo y creo que ellos también”.

Alberto Gamero sueña con ser campeón de liga en Millonarios - Foto: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff

Alberto Gamero, técnico de Millonarios - Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo / Staff

Confiado en el proyecto

Más allá de lo que pueda pasar con su futuro, a Gamero le preocupa el rendimiento del equipo para la parte final de la temporada, razón por la que decidió darle continuidad a los habituales titulares y ponerlos en el partido de este miércoles, que correspondía a la fecha 3 de la Liga Betplay.

“En este torneo hemos clasificado ya con tres fechas de anticipación. El año pasado hasta la última fecha lo hicimos y después jugamos Copa y después los cuadrangulares. Hemos tenido una nómina buena y larga donde han respondido los jugadores”, reconoció.

Aparte de lo que serán las finales, Millonarios tiene todavía por delante la tarea de jugar la Copa Sudamericana, en la que también se encuentra líder de su grupo. “A pesar de las derrotas en Manizales y Barranquilla, ellos han respondido. Le decía hoy a Llinás que él ya no es el del fútbol base, ya tú eres Llinás, porque has tenido muchos partidos. El mismo caso de los jóvenes que van entrando. La experiencia la dan los partidos. Estamos ilusionados, pero veo que el grupo responde. vamos a mirar bien qué vamos a hacer con los partidos que vienen ahora”, apuntó.

Leonardo Castro celebra con Juan Pablo Vargas su gol ante Alianza Petrolera - Foto: Dimayor

El buen nivel de los jugadores le permite cambiar el esquema en función de la reciente salida de Óscar Cortés, que estará con la Selección Colombia en el Mundial Sub-20. “A veces no podemos ser predecibles, nosotros nos sentimos muy bien en el 4-2-3-1. Cómodos, perfectos, pero hay momentos en el que el partido necesita otra cosa, hay momentos en los que el rival te exige otras cosas y tenemos que tener plan A, plan B, plan C”, dijo.

“Esos son los planes cuando uno llama al entrenamiento y me parece que eso hoy lo hicimos, lo importante es que ellos entiendan las diferentes variantes que tiene el fútbol, que no les vaya a dar duro cuando vayan a otra parte”, completó.